I giallorossi del futuro cambiano le ali

Sembrava la stagione del riscatto, invece per Under rischia di essere quella dell'addio. Il giovane turco aveva iniziato bene l'anno con il rinnovo del contratto fino al 2023, una buona pre-season con 6 gol, la rete alla prima di campionato contro il Genoa e la fiducia di Fonseca e Petrachi. Poi il lungo infortunio rimediato in nazionale (lesione al bicipite femorale della coscia destra), la consacrazione di Zaniolo nel suo ruolo e l'arrivo di Carles Perez potrebbero significare per lui la fine dell'avventura a Roma. Anche perché il club porta avanti la politica delle plusvalenze e dalla cessione di Under ne potrebbe ricavare una sostanziosa.

I giallorossi potrebbero 'rifarsi' le ali visto che anche Perotti è sul piede di partenza e Mkhitaryan presumibilmente tornerà all'Arsenal. I nomi monitorati da Petrachi sono quelli di Tete dello Shakhtar, Urzi del Benfield e Chakvetadze del Gent, incrociato nello scorso turno di Europa League.

(Il Messaggero)