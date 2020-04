Calciomercato Roma, dalla Francia: su Pellegrini non solo il Psg. C'è anche la Juventus

Come rivelato nei giorni scorsi, la Roma e Lorenzo Pellegrini sono al lavoro per trovare un nuovo accordo per il prolungamento del contratto e, soprattutto, per eliminare la clausola rescissoria di 30 milioni, esercitabile nel mese di luglio, che spaventa club e tifosi. I giallorossi vorrebbero trovare l'intesa con il giocatore al più presto possibile anche perché gli estimatori del 7 romanista non mancano. Tra questi c'è il Psg. Il direttore sportivo Leonardo è alla ricerca di un nuovo calciatore da inserire a centrocampo per creare maggiore densità fisica in quel reparto e il profilo individuato è proprio quello di Pellegrini. Ma, come riferisce il portale sportivo francese, sul classe 1996 romano non c'è solo il club parigino. In questo momento è la Juventus in pole position sul giocatore.

