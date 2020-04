Calciomercato Roma, dalla Francia assicurano: nessuna offerta concreta per Mertens. Il belga vuole rinnovare con il Napoli

La situazione di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli, e quindi dal prossimo 30 giugno (almeno fino adesso questa è la data di scadenza di tutti i contratti e prestiti) libero di legarsi a qualsiasi squadra a parametro zero, fa gola a parecchi club d’Europa. Chelsea, Inter, Monaco e anche la Roma starebbero seguendo da vicino l'evolversi della trattativa tra il giocatore belga e il club partenopeo per un eventuale rinnovo, trattativa per adesso congelata a causa dello stallo del calcio italiano per il Coronavirus. Nonostante le numerose indiscrezioni emerse in questi giorni, da quanto apprende il portale sportivo francese, l’entourage di Mertens ancora non ha ricevuto alcuna offerta concreta, né tanto meno ha iniziato a intavolare reali trattative con qualche club. Anche perché la volontà del classe 1987 sarebbe ancora quella di prolungare la permanenza nella squadra di Gattuso.

