Calciomercato Roma, ag. Hurtado: "Dai giallorossi non ho ricevuto alcuna chiamata. È la Juventus a cercarlo"

RADIO LA RED - Tra gli obiettivi di mercato su cui Gianluca Petrachi dovrà lavorare la prossima estate è il vice-Dzeko, soprattutto se, come sembra, Kalinic tornerà all'Atletico Madrid. Tra i nomi accostati alla Roma c'è stato anche quello di Jan Hurtado, centravanti ventenne del Boca Juniors il quale già la scorsa estate si sarebbe potuto trasferire in Italia dove c'erano Genoa e Sampdoria fortemente interessate a lui. L'agente del giocatore venezuelano, Rodolfo Baque, intervenuto all'emittente radiofonica argentina ha parlato proprio delle ultime voci di mercato riguardanti il suo assistito. "Era molto amico di De Rossi, abitava di fronte a casa sua e lo portava tutti i giorni agli allenamenti - le parole del procuratore - Dalla Roma non ho ricevuto chiamate e dal Boca non mi han detto nulla. Dalla Juventus, invece, è arrivato qualcuno a chiedere di lui. Il giocatore comunque vuole giocare al Boca".