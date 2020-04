Calciomercato: Enzo e Mino Raiola propongono Bonaventura al Torino

Jack Bonaventura non rinnoverà il contratto con il Milan e a fine stagione lascerà quindi la società rossonera a parametro zero. È per questo che, come riferisce la rosea, i suoi agenti, Enzo e Mino Raiola, hanno proposto il giocatore al Torino che comunque sta valutando l'offerta. Il nome della mezzala è solo una delle possibili opportunità che, a brevissimo, si potranno aprire sul mercato. È da registrare anche l'interesse della Roma, che sta sondando le opzioni dei giocatori in scadenza il prossimo 30 giugno.

(Gasport)