Calciomercato, ag. Shaqiri: "A gennaio c’è stato un interesse concreto da parte di 2-3 club che potrebbero bussare nuovamente alla porta"

KTV - Lo scorso gennaio la Roma aveva pensato all'esterno del Liverpool Xherdan Shaqiri per sostituire l’infortunato Zaniolo il quale, durante la gara con la Juventus, aveva subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro con associata lesione meniscale. Alla fine non se ne fece più nulla, l’allenatore Klopp bloccò tutto, intenzionato a puntare ancora su di lui, e così il ds Petrachi ingaggiò Carles Perez. A distanza di qualche mese, però, il classe 1991 svizzero non ha trovato così tanto spazio come avrebbe immaginato, almeno fino allo stop del calcio per coronavirus, e così la prossima estate potrebbe lasciare i Reds. Infatti il fratello-agente del giocatore, Erdin Shaqiri, intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva kosovara, non ha escluso la possibilità per lui di cambiare squadra. "La situazione di Xherdan a Liverpool non è facile a causa dei numerosi infortuni che sono durati più a lungo di quanto pensassimo – le parole del procuratore di Shaqiri – Ma penso che meriti di più. È stato sfortunato per gli infortuni, ma ogni volta che ha potuto giocare, ha fatto il suo lavoro". L’agente-fratello è sicuro: "Ci saranno molte offerte per Xherdan in estate. Già a gennaio c'era un interesse concreto da parte di due o tre club. Questi busseranno di nuovo". "Non posso dire nulla di concreto, ma è normale che dopo la ripresa di questa stagione di Premier League, dovremmo sederci con la dirigenza del Liverpool e parlare del futuro di Xherdan" ha poi concluso. Oltre alla Roma anche il Siviglia aveva manifestato interesse per Shaqiri e entrambi i club potrebbero nuovamente farsi sotto nella prossima finestra di mercato.