Calciomercato Roma, Mudryk: "Con Fonseca ci siamo lasciati in ottimi rapporti. Offerte dai giallorossi? Ci pensa il mio agente..."

Tra i nomi accostati alla Roma in questi giorni figura quello di Mykhailo Mudryk, talento dello Shakhtar Donetsk che Fonseca ha potuto osservare da vicino, fino a farlo debuttare, durante la sua esperienza in Ucraina. Queste le parole del giovane classe 2001 in una diretta su Instagram: "Io e il mister Fonseca ci siamo lasciati in ottimi rapporti, stavamo bene. Probabilmente lo scorso anno ancora non mi vedeva come un giocatore pronto e utile per il risultato immediato. Poi ha lasciato lo Shakhtar e non ha avuto il tempo di aspettarmi e darmi fiducia, e probabilmente adesso ha cambiato idea: forse ora la pensa diversamente. Però posso assicurarvi che dopo la sua partenza non ci siamo sentiti".

Poi Mudryk, incalzato sul possibile interesse della Roma, ha dichiarato: "Le notizie dell'interessamento della Roma le lascio al mio agente, non parlerò di questo. Le offerte che arrivano sono gestite da lui, io non voglio entrarci: il mio lavoro è allenarmi e giocare".