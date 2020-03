Calciomercato Roma: Petrachi segue Mudryk, talento dello Shakhtar consigliato da Fonseca

Paulo Fonseca ha consigliato un nome da tenere d'occhio a Petrachi: si tratta di Mykhailo Mudryk, trequartista o attaccante esterno dello Shakhtar dove attualmente gioca nella formazione Primavera, che lo scorso dicembre ha affrontato l'Atalanta in Youth League col giovane 19enne (è un gennaio 2000) che si è guadagnato un calcio di rigore.

Proprio l'attuale tecnico della Roma lo fece debuttare in Coppa per poi offrirgli un posto da titolare in un'amichevole col Qarabag del febbraio 2019: proposta valorizzata da un gol di Mudryk che ora è finito nel mirino degli osservatori giallorossi.

(corrieredellosport.it)

