Rennes, il tecnico Stéphan su Nzonzi: «Ci porterà maturità ed esperienza»

Sono stati veramente tanti i club che in questa finestra di mercato hanno provato a ingaggiare Steven Nzonzi dopo essere stato messo ai margini della rosa del Galatasaray per motivi disciplinari. Dall'Aston Villa al West Ham, dall'Alaves al Celta Vigo, dai cinesi del Guangzhou fino al Lione. Alla fine il centrocampista francese, ancora di proprietà della Roma, dopo aver rescisso il contratto con il Galatasaray, ha deciso di accettare l'offerta del Rennes dove si è trasferito in prestito fino al prossimo giugno, con l'opzione di un altro anno in caso di qualificazione in Champions.

Dell'arrivo del mediano transalpino nella squadra bretone ne ha parlato l'allenatore Julien Stéphan il quale, intervenuto in conferenza stampa ieri al termine del match con il Nantes, ha dichiarato: "Nzonzi ci porterà maturità, oltre a tutte le sue qualità di calciatore e tutta la sua esperienza. Ci aiuterà anche a gestire meglio le partite e porterà sicuramente un po’ più di stabilità a centrocampo. Aggiunge inoltre fisicità che può essere sfruttata nei calci piazzati".