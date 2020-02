Napoli, il ds Giuntoli su Mertens: "La speranza è che rimanga, ma rispetteremo qualunque sia la sua scelta"

DAZN - Presto arriveranno le firme sui contratti preliminari per l'acquisizione da parte di Dan Friedkin delle quote di maggioranza della Roma, sebbene per il closing bisognerà attendere ancora un po' di tempo. Intanto negli ultimi mesi sono circolate alcune indiscrezioni che vorrebbero il magnate texano intenzionato a ingaggiare a giugno l'attaccante del Napoli Dries Mertens, che ha da poco raggiunto il record dei gol segnati con la maglia azzurra, per la precisione 121 occupando in tal modo la prima posizione della classifica dei marcatori all time del Napoli insieme ad Hamsik. Del giocatore belga, in scadenza di contratto, ne ha parlato il direttore sportivo del club partenopeo Cristiano Giuntoli poco prima del fischio d'inizio del mach con il Torino. "Stiamo parlando con il suo entourage, la speranza è che rimanga - ha rivelato il dirigente ai microfoni della piattaforma digitale- Ha dato tanto e rispetteremo qualsiasi sia la sua scelta. Lui è molto concentrato su ciò che deve fare, qui è casa sua e deciderà lui stesso se andare o restare".