Calciomercato Roma, Varandas (pres. Sporting): "Conosciamo Olsen ed è un buon giocatore"

Con il rientro di Alessio Cragno tra i pali del Cagliari Robin Olsen, portiere di proprietà della Roma in prestito al club sardo, è finito in panchina. Infatti nelle ultime due uscite dei rossoblu il tecnico Maran ha preferito schierare proprio Cragno al posto dello svedese, una situazione che ha portato l'entourage dell'estremo difensore scandinavo a cercare una nuova destinazione in vista del mercato estivo, anche perché ritornando in giallorosso avrebbe la concorrenza di Pau Lopez e Mirante. Su Olsen ci sarebbe l'interesse dello Sporting Lisbona, indiscrezione di cui ne ha parlato il presidente del club portoghese Frederico Varandas in un'intervista rilasciata al portale del quotidiano lusitano: "Olsen è un giocatore che conosciamo, un buon giocatore. Posso dire solo questo. Ipotesi da scartare? È un buon giocatore... Sicuramente lo Sporting sta già pensando al mercato estivo. Senza dubbio".

