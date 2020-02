Robin Olsen vuole giocare. Il portiere svedese di proprietà della Roma, che ha difeso i pali del Cagliari nella prima parte della stagione, è finito in panchina dopo il ritorno tra i pali di Cragno. Anche in giallorosso la strada di Olsen è sbarrata da Pau Lopez e Mirante: ecco perchè l'entourage del giocatore è in cerca di una nuova destinazione in vista del mercato estivo. Sulle tracce dell'estremo difensore ci sono i portoghesi dello Sporting Lisbona.

(Record)