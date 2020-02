Calciomercato Roma, dalla Turchia: il Tottenham torna su Under, Mourinho lo vuole per l'estate

Durante la finestra di mercato invernale il nome di Cengiz Under era stato accostato al Milan che aveva proposto uno scambio con Suso, con il possibile inserimento nell'operazione di Juan Jesus. Nonostante gli iniziali tentativi del club rossonero, la trattativa non è mai decollata, anche perché la Roma non aveva intenzione di cedere il proprio giocatore. Non è detto però che l'esterno giallorosso, nella prossima estate, non possa lasciare Trigoria. Infatti, come riferisce il portale turco, tra gli obiettivi di mercato per la prossima estate dell'allenatore del Tottenham José Mourinho, ci sarebbe proprio Cengiz Under, seguito dagli Spurs già lo scorso mese.

(gunes.com)

