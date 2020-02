Calciomercato Roma, dalla Romania: anche Grigore tra i profili monitorati dagli scout giallorossi in missione a Bucarest

Non c'è solo Florinel Coman tra i giocatori monitorati dagli scout della Roma che ieri hanno raggiunto Bucarest per assistere al derby tra Dinamo e FCSB. Come riferisce il portale rumeno, gli osservatori giallorossi avrebbero compiuto questa trasferta nell'Europa dell’Est anche per analizzare dal vivo le prestazioni del giovane difensore Ricardo Grigore, il quale ha già collezionato con la Dinamo, club dove milita attualmente, 11 presenze, 2 gol e 2 assist. Quello del classe 1999 è un profilo seguito dalla Roma da parecchio tempo, tanto è vero che già in passato gli scout giallorossi erano partiti proprio per Bucarest per visionare il ragazzo da vicino, ma fu un viaggio inutile in quanto in quell'occasione il tecnico Dusan Uhrin decise di non schierarlo in campo. Grigore, difensore centrale che all'occorrenza può fare il terzino sinistro e il mediano, era stato cercato dalla Roma anche durante l'ultima finestra di mercato invernale ma il giocatore, in un'intervista rilasciata qualche tempo fa, aveva risposto così alla domanda riguardo la possibilità di lasciare la Romania, non escludendo tuttavia nessuna ipotesi: "Non penso ancora ad andarmene, un giorno vorrei diventare il capitano della Dinamo, ma se la società volesse vendermi per far cassa allora ci penserei".

(doardinamo.ro)

