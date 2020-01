Calciomercato Roma, Grigore: "L'interesse dei giallorossi? Ancora non penso a lasciare la Dinamo"

Ha rilasciato una lunga intervista al portale rumeno Ricardo Grigore, difensore ventenne in forza alla Dinamo Bucarest osservato in passato anche dalla Roma. Il calciatore è stato incalzato anche sulla possibilità di lasciare il suo club e sul gradimento dei giallorossi. Queste le sue parole in merito: "Non penso ancora ad andarmene. Per ora il mio obiettivo è guadagnarmi un posto nell'11 titolare qui. Sinceramente mi piacerebbe diventare capitano della Dinamo un giorno. Sarebbe difficile lasciare il club più titolato di Romania per me, poi se la società volesse vendermi per far cassa allora ci penserei".

(gsp.ro)

