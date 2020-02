Calciomercato, dall'Inghilterra: il Chelsea pronto a versare 15 milioni di euro al Sassuolo per riacquistare Boga

Alla fine della stagione Jeremie Boga potrebbe far ritorno nel Chelsea, club dove è nato calcisticamente. Infatti le buone prestazioni sfoggiate in questa prima parte di campionato hanno attirato le attenzioni dei Blues che, come riferito dal portale del tabloid oltremanica, sono pronti a esercitare il diritto di riacquisto per l'esterno offensivo franco-ivoriano versando nelle casse del Sassuolo 15 milioni di euro. Il giocatore classe 1997, autore di 7 gol e 4 assist in 22 presenze in Serie A, è stato monitorato anche dalla Roma in vista della sessione di mercato estiva, come rivelato qualche settimana fa dalla redazione de LaRoma24.it, oltre che essere nel mirino di Napoli, Monaco ed Everton.

(Mirror)

