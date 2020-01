Galatasaray, Terim su Nzonzi: "Perché dovremmo risolvere il suo contratto?"

Poco prima dell'allenamento svolto ieri al centro sportivo della Florya Metin Oktay Facilities il tecnico del Galatasaray Fatih Terim ha incontrato i giornalisti con cui ha parlato anche della situazione legata a Steven Nzonzi, giocatore ancora di proprietà della Roma ma che per motivi disciplinari è stato messo fuori rosa. "Non mi aspetto le sue scuse. Gliel'ho detto quel giorno, gli bastava chiedere scusa ai suoi compagni di squadra - le parole dell'allenatore turco che poi sul suo futuro ha chiarito: "Perché dovremmo risolvere il suo contratto? Non c'è alcun tipo di problema con lui e neanche sul numero di stranieri in rosa. Detto questo, entro la fine della finestra di mercato prenderemo la decisione migliore per il futuro del club". Intanto il nome di Nzonzi viene accostato ad alcune squadre europee tra cui Lione, Everton e West Ham.