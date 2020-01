Calciomercato Roma, dalla Francia: anche il Lione su Nzonzi

Nonostante i problemi di carattere disciplinare che hanno coinvolto Steven Nzonzi, messo addirittura fuori rosa dal Galatasaray, non sembrano mancare gli estimatori del centrocampista campione del mondo in carica con la Francia. Secondo quanto riportato dal profilo Twitter di Telefoot, emittente francese, sull'ex Sevilla si sarebbero concentrate le attenzioni dell'Olympique Lione, allenato da Rudi Garcia, che potrebbe optare per il classe '88 nel caso in cui non riuscisse ad arrivare ad Adrien Rabiot.

Anche Everton e West Ham hanno manifestato interesse per il centrocampista di proprietà della Roma, che preferirebbe tornare a giocare in Inghilterra.