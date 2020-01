Calciomercato Roma, Under spinge per lasciare la capitale. L'agente a Milano per discutere dell'ipotesi Milan

Dopo il possibile fallimento dell'operazione Spinazzola-Politano con l'Inter, ora la Roma potrebbe concentrarsi su un'operazione sull'altra sponda di Milano. Al Milan piace infatti Under, con l'agente del turco che si trova a Milano proprio per discutere di questa possibilità. Valutazione di 40 milioni da parte del club giallorosso, con i rossoneri che provano ad inserire Suso o un'altra contropartita per abbassare l'esborso economico.

(ilmessaggero.it)

Secondo quanto riferito in un tweet dalla giornalista, Cengiz Under spingerebbe per lasciare la Roma visto che il feeling con Fonseca non è mai decollato.