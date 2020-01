LIVE - Politano-Spinazzola: scambio a rischio. La Roma non autorizza i nuovi test fisici e non ha intenzione di modificare l’accordo

Rischia di saltare clamorosamente lo scambio tra Roma e Inter che vede coinvolti Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. La Roma, infatti, irritata dalle richieste dei nerazzurri di cambiare l’accordo da prestito con obbligo in prestito con diritto di riscatto, non ha autorizzato gli ulteriori test fisici richiesti dall’Inter per verificare, in maniera più dettagliata, le condizioni atletiche di Spinazzola, a cui ora è stato comunicato anche di tenersi pronto alla possibilità di rientrare nella Capitale.

11.00 - Roma e Inter sono in contatto continuo per trovare una soluzione, come riporta il sito dell’esperto di mercato. La Roma, peró, non tornerà indietro rispetto all'accordo preso con l'Inter nelle scorse ore: scambio a titolo definitivo o, al massimo, prestito con obbligo di riscatto. Se cambieranno le basi di questo accordo probabile che questo scambio non si farà.

10.30 - La Roma non autorizza i nuovi test fisici richiesti dall’Inter per Spinazzola