Calciomercato Roma: torna di moda il nome di Idrissi come alternativa a Politano

In questo momento la trattativa tra Roma e Inter per Politano è in uno stato di stallo: si discute ancora sulle condizioni del riscatto del giocatore. Tuttavia Gianluca Petrachi continua a seguire anche altre piste come Januzaj della Real Sociedad. Come riferisce il portale dedicato al calciomercato, sul taccuino del direttore sportivo giallorosso c'è anche il nome di Oussama Idrissi, esterno d'attacco in forza all'Az già seguito dai capitolini nel corso della scorsa sessione di mercato estiva. Il classe 1996, marocchino con passaporto olandese, gioca principalmente sulla fascia sinistra, ma all'occorrenza si può spostare anche sulla destra, nella posizione lasciata parzialmente scoperta dall'infortunato Zaniolo.

(Calciomercato.it)

