Non soltanto il Lecce su Mert Cetin. Come circolato nelle ultime ore sul centrale difensivo si registra sì il gradimento dei salentini, ma in vantaggio su di lui ci sarebbero Sampdoria ed Hellas Verona, serie candidate ad accogliere il turco qualora Juan Jesus dovesse rimanere alla Roma. Lo riporta Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale'

(Sky Sport)