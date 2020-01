Il Lecce si muove sul mercato e nel tentativo di rinforzare la rosa per uscire dalla zona bassa della classifica. I giallorossi avrebbero messo nel mirino un giocatore della Roma per la propria difesa: Mert Cetin. Il turco, che nella Capitale non riesce ad avere un grande minutaggio, è in cerca proprio di una squadra dove poter scendere in campo titolare, anche per farsi notare da Şenol Güneş, tecnico della Nazionale turca, in vista dei prossimi Europei.

(gianlucadimarzio.com)

