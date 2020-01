Calciomercato Roma, contatti in corso con il Liverpool per Shaqiri: si lavora per il prestito con diritto di riscatto

Dopo l'operazione di scambio Spinazzola-Politano saltata per un ripensamento dell'a.d. interista Marotta sulla formula dell'affare, i giallorossi si stanno muovendo sul mercato per regalare comunque al tecnico Fonseca un esterno destro che possa sostituire l'infortunato Zaniolo. Come riferisce il giornalista de La Repubblica Matteo De Santis, in casa Roma avanza l'idea Shaqiri, che in questa prima parte di stagione sta trovando poco spazio nel Liverpool.

Arrivano conferme anche dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio il quale, intervenuto durante la trasmissione 'Calciomercato-L'Originale' in onda sull'emittente satellitare, ha rivelato come la Roma sia in questo momento in contatto con il Liverpool per capire se c'è la possibilità di prendere Shaqiri con la formula del prestito con diritto di riscatto.

(Sky Sport)