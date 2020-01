Un tira e molla che sembra infinito quello tra Roma ed Inter per Matteo Politano: stando a quanto riportato dal sito dell'esperto di calciomercato, e come anticipato nella giornata di ieri in esclusiva da LAROMA24.IT, la trattativa per l'attaccante esterno dell'Inter si è riaperta, con i club che stanno discutendo per trovare un'intesa sulla base di un prestito con diritto di riscatto.

