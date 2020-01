Calciomercato Roma: possibile scambio con il Pescara Antonucci-Borrelli

Sembrava potesse avere maggiori chance di entrare nelle rotazioni di Paulo Fonseca dopo il buon ritiro pre-campionato svolto la scorsa estate a Trigoria e invece Mirko Antonucci fino adesso ha guadagnato appena 4 presenze (2 in Serie A e 2 in Europa League) per un totale di 107'. È per questo che il giovane esterno giallorosso potrebbe cambiare aria per trovare maggiore spazio in campo, magari ricominciando dalla Serie B dove il Pescara sarebbe felice di riaccoglierlo dopo l'esperienza della scorsa stagione. Come rivelato dal portale vicino alle vicende delle squadre cadette, si potrebbe prospettare uno scambio di mercato con Antonucci che tornerebbe a vestire la maglia della squadra abruzzese e il centravanti 19enne Gennaro Borrelli fare il salto di qualità in un grande club come la Roma. Operazione tutt'altro che semplice visto che per accaparrarsi l'attaccante classe 2000 i capitolini dovrebbero superare la folta concorrenza di Juventus, Parma e Fiorentina. Sono molti gli estimatori anche di Antonucci dove oltre alla Viola si sarebbe inserita la Sampdoria di Claudio Ranieri che lo aveva già allenato per un breve periodo proprio nella Roma.

