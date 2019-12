Ha trovato poco spazio, nonostante i tanti infortuni, Mirko Antonucci. Il giovane prodotto del vivaio giallorosso potrebbe così salutare in questo mercato di gennaio. E come scrive il portale di calciomercato, si di lui ci sarebbe l'interesse della Sampdoria di Ranieri, che potrebbe prenderlo in prestito. Sul giallorosso anche Empoli, Perugia e Cremonese.

(tmw.com)

