Calciomercato Roma: per Mertens c'è anche l'Arsenal

Nelle ultime ore le attenzioni della Roma si sono concentrate sull'affare Politano-Spinazzola, ma non sarebbe tramontata l'esigenza dei giallorossi di trovare un attaccante che possa far rifiatare Edin Dzeko. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'Originale', il ds Petrachi continua a valutare il profilo di Dries Mertens, in scadenza con il Napoli a giugno. Sul belga, però, sarebbe vigile l'attenzione anche di altri club, tra cui l'Arsenal.

(Sky Sport)