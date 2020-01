Calciomercato Roma, non solo il Galatasaray su Cetin: richiesta di informazioni sul difensore anche da parte di Verona e Samp

Non solo il Galatasaray su Mert Cetin. La squadra turca aveva chiesto in prestito il difensore nei giorni scorsi offrendo una cifra di 850 mila euro ma, secondo quanto riportato sul proprio profilo Twitter da Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport, avrebbero chiesto informazioni per lui anche Hellas Verona e Sampdoria. Valutazioni in corso da parte della Roma.

