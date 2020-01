Calciomercato Roma, Galatasaray anche su Cetin: il club turco interessato al prestito

Il Galatasaray guarda in casa Roma. Il club turco non è solo interessato a Juan Jesus, come raccontato in esclusiva da LAROMA24.IT, ma anche a Mert Cetin. Il Galatasaray vorrebbe infatti il difensore turco, arrivato nella finestra estiva di mercato in giallorosso, in prestito per circa 850mila euro. A riferirlo su Twitter è il giornalista Nicolò Schira.

#Galatasaray are in talks with #Roma: they have asked #JuanJesus on loan, but the brazilian player prefers stay in Serie A. Gala are also interested in Mert #Çetin on loan (€0,85M). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 11, 2020