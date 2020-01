Calciomercato Roma: nessun problema nella trattativa per Villar. Domani mattina l'annuncio ufficiale

Questa mattina Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo proveniente dall'Elche, si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche e poi recarsi a Trigoria prima di firmare il proprio contratto. Nel pomeriggio erano circolate voci relative a un possibile rallentamento della trattativa, a causa di un'intesa non ancora trova con l'Elche. Tutto smentito in serata però da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, che riporta la notizia che la società spagnola avrebbe inviato i documenti firmati alla società giallorossa, che domani in mattinata sarà pronta a fare l'annuncio ufficiale.

Nessuna ansia per #Villar: l'#Elche ha già mandato i documenti firmati, l'annuncio ufficiale della #ASRoma arriverà domattina@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) January 29, 2020