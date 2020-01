Calciomercato Roma, qualche intoppo per Villar: continuano i contatti con Elche e Valencia per trovare l'accordo definitivo

Non sarebbe ancora totale l'accordo per portare Gonzalo Villar alla Roma. Il centrocampista ha svolto le visite mediche a Villa Stuart nella giornata di oggi ma i giallorossi, secondo quanto riportato dal sito dedicato al calciomercato, stanno ancora tentando di trovare l'intesa definitiva non solo con l'Elche, ma anche con il Valencia - in procinto di prendere Florenzi - che eserciterebbe ancora alcuni diritti sulle prestazioni del giocatore. Nessun ostacolo insormontabile, ma continuano i contatti tra Petrachi e le due società.

(tuttomercatoweb.com)

