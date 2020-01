Tornato a brillare nel derby in scena ieri all'Olimpico, le pretendenti per Cengiz Under non mancano. Tra queste c'è l'Everton di Carlo Ancelotti che dopo i tentativi per portarlo in Premier League già a gennaio, ora starebbe provando ad intavolare l'affare per giugno. Come riferiscono i media turchi, l'esterno sarebbe favorevole ad un trasferimento in Inghilterra ma non a metà stagione, con la Roma che lo valuta circa 40 milioni di euro.

(turkish-football.com)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE