L'ultima idea per il mercato della Roma porta il nome di Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina classe 2000 che si è messo in luce in questi primi mesi di stagione. Come già noto, Petrachi è alla ricerca di un vice Dzeko e se dovesse concludersi in anticipo il prestito di Kalinic, magari con la cessione di Schick a fine stagione che tenga in equilibrio i conti economici, Vlahovic potrebbe diventare più che un'idea.

(Il Romanista)

