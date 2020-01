Calciomercato Roma, Gerrard parla di Barisic: "Da molto tempo i giallorossi sono interessati a lui, ma io vorrei che rimanesse"

La Roma continua a muoversi sul mercato. Oltre manica viene confermato l'interesse dei giallorossi sui terzino dei Rangers di Glasgow allenati da Steven Gerrard. Proprio il tecnico, ex capitano del Liverpool, ha rilasciato alcune dichiarazione al tabloid scozzese in merito al giocatore. Queste le sue parole: "È vero. C'è stato un interesse, anche per molto tempo, anche quando la sua forma fisica non era come adesso. Parliamo dell'esterno basso croato numero uno e di un club, quello giallorosso, che ha grande rispetto nel mondo. Lui, comunque, è come tutti gli altri giocatori della squadra: tutti hanno un prezzo. Ma è un giocatore che a noi serve e voglio che rimanga".

(dailyrecord.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE