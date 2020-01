Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Smalling attenderà la fine del prestito per decidere il proprio futuro

Chris Smalling non ha ancora preso nessuna decisione per quanto riguarda il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal portale del tabloid e contrariamente a quanto filtrato nei giorni scorsi, infatti, il centrale difensivo in prestito dal Manchester United alla Roma starebbe aspettando la fine della stagione per prendere una decisione definitiva.

I club non avrebbero nemmeno iniziato a trattare il trasferimento a titolo definitivo di Smalling nella Capitale, ed il 30enne difensore accetterebbe di buon grado l'idea di aspettare ancora per definire la sua posizione.

