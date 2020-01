Calciomercato Roma: arriva l'offerta ufficiale del Vitoria Setubal per Antonucci

Nei giorni scorsi si era parlato dell'interessamento del Vitoria Setubal, squadra militante nel campionato portoghese, per Mirko Antonucci, giocatore della Roma che fino a questo momento ha trovato poco spazio in campo con Fonseca: per lui solo 4 presenze tra Serie A ed Europa League per un totale di 107'. Come riferisce il portale dedicato al calciomercato, il club lusitano fa sul serio per Antonucci tanto da aver presentato ai giallorossi un'offerta ufficiale per il prestito del giocatore fino alla fine della stagione.

(Tmw.com)

VAI ALLA NEWS ORIGINALE