Calciomercato Roma, Antonucci nel mirino del Vitoria Setubal: ipotesi per il prestito semestrale

La Roma del d.s. Petrachi è al lavoro per regalare a Paulo Fonseca un esterno offensivo destro per sostituire l'infortunato Zaniolo, ma anche per trovare una soluzione a quei giocatori che hanno avuto poco spazio in campo. Tra questi c'è Mirko Antonucci che, come riferisce il portale dedicato al calciomercato, sarebbe nel mirino del Vitoria Setubal, squadra portoghese attualmente all'ottavo posto in classifica del campionato lusitano. Tra le due società sono stati avviati già i primi contatti e si sta discutendo per un prestito semestrale.

