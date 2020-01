Non solo la Roma su Krzysztof Piatek: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione 'Calciomercato - L'originale', infatti, sull'attaccante polacco si sarebbe fatto forte l'interesse dell'Aston Villa. Per visionarlo, in occasione della gara di ieri dei rossoneri contro la Samp, sarebbero stati presenti alcuni emissari del club inglese, pronto a pagare i 28/30 milioni di euro richiesti dal Milan per cedere il calciatore a titolo definitivo.

(Sky Sport)