Calciomercato Roma, ag. Januzaj: "Giallorossi interessati al giocatore già a gennaio"

SIAMOLAROMA.IT - Dopo la burrascosa trattativa tra Roma e Inter terminata con Politano e Spinazzola tornati nei rispettivi club, sono iniziati a circolare i nomi per l'esterno destro d'attacco giallorosso, vista la prolungata assenza di Zaniolo per infortunio. Un tra questi è il giovane Adnan Januzaj per il quale la Roma ha già avviato i primi contatti con il Real Sociedad, società proprietaria del suo cartellino valutato 15 milioni di euro. A confermare l'interesse dei capitolini è anche l'agente del classe 1995, Dirk De Vriese, il quale intervenuto al portale d'informazione giallorosso ha dichiarato:

Mister De Vriese, la Roma è alla ricerca di un esterno. Ci conferma la pista che porta a Adnan?

Sì, la Roma è uno dei club interessati a Januzaj in questo mercato di gennaio.

Al giocatore piacerebbe la Roma come destinazione?

Assolutamente sì, i giallorossi sono un grande club.

C’è una tempistica? L’operazione può andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto?

Non ne ho idea, altri dettagli non posso fornirli. Capirete la situazione…

VAI ALLA NEWS ORIGINALE