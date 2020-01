Calciomercato Roma, ag. Florenzi: “Scelta migliore per tutti, fatta con grande serenità. È un arrivederci”

Alessandro Florenzi passa dalla Roma al Valencia in prestito secco. Il giocatore domani sarà nella città spagnola per svolgere le visite mediche e firmare il contratto, che lo legherà al Valencia fino a giugno. In serata l'agente del giocatore ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni dei cronisti riguardo l'operazione di mercato. Queste le sue parole: "Alessandro è tranquillo ed è la cosa più importante. Il presente ci dice che questa è la scelta migliore per tutti, fatta con grande serenità. La trattativa? E’ un vecchio feeling che il Valencia ha con Alessandro. Della formula ne riparleremo più avanti con calma, ora deve giocare e divertirsi. È un arrivederci".

(Sky Sport)