Calciomercato Roma, Marotta: "Scambio Politano-Spinazzola? Sono ipotesi"

RAI SPORT - A pochi istanti dal calcio di inizio della partita di Coppa Italia tra Inter e Cagliari, valida per gli ottavi di finale della competizione, ha parlato ai microfoni dell'emittente televisiva pubblica il direttore sportivo nerazzurro Beppe Marrotta il quale, rispondendo alla domanda sullo scambio di mercato Politano-Spinazzola, ha dichiarato: "Politano-Spinazzola? Sono ipotesi alle quali assistiamo in questa finestra di mercato che come sappiamo non è fatta di scelte ma di opportunità. Sta a noi coglierle e far crescere il nostro gruppo che ha già ottenuto delle grandi soddisfazioni".