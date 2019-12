Calciomercato Roma, Schick: "Il mio futuro non è nelle mie mani"

KICKER - Sembra essere rinato Patrik Schick nel Lipsia. Trasferitosi nella squadra tedesca la scorsa estate con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato già a 28 milioni di euro, il centravanti ceco sembra aver ritrovato quella continuità realizzativa che gli è mancata nel corso della sua esperienza nella Roma. Infatti sabato Schick, nella partita contro l'Augsburg, ha segnato la sua terza rete consecutiva dopo quelli realizzati contro Borussia Dortmund e Fortuna Dusseldorf. Due assist, un rigore procurato e 4 gol: sono i numeri realizzati dal giocatore classe 1996 in questi primi sei mesi in Bundesliga e il riscatto da parte del Lipsia pare essere vicino, sebbene il giocatore, intervenuto al portale tedesco, abbia dichiarato: "Il futuro non è nelle mie mani. Dipende dalla Roma".