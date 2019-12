Schick: quarto gol in stagione con il Lipsia e terzo consecutivo nelle ultime 3 gare (VIDEO)

Ancora un gol per Patrick Schick. L'attaccante ceco di proprietà della Roma ha segnato oggi il suo terzo gol consecutivo dopo quelli realizzati contro Borussia Dortmund e Fortuna Dusseldorf. La vittima di giornata è stata l'Augsburg, contro cui Patrick Schick ha messo a segno il gol del 2-1, prima che Poulsen fissasse il risultato sul 3-1 finale. Il primo gol della stagione era arrivato nella trasferta contro il Paderborn, poi gli assist nelle gare contro Hoffeneim e Benfica, partite in cui però non aveva scritto il suo nome sul tabellino dei marcatori.

Patrick SCHICK nadherne se uvolnil a uklidil hlavou k tyci. ? pic.twitter.com/wnhhvWTxoJ — Lukman (@lukmanW6) December 21, 2019