Emerson Palmieri potrebbe far ritorno in Serie A già nella prossima finestra di calciomercato a gennaio. Oltre all'interesse della Juventus già emerso nei giorni scorsi, sull'ex terzino sinistro della Roma pare aver messo gli occhi anche l'Inter, in cerca di un sostituto di Asamoah. I nerazzurri, oltre ad Emerson, hanno chiesto informazioni anche per Marcos Alonso al Chelsea, terzino anche lui con un passato in Italia, alla Fiorentina.

