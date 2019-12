Calciomercato: possibile ritorno in Italia per Paredes e Palmieri. Su di loro c'è la Juventus

Leandro Paredes, ex centrocampista della Roma attualmente al Psg, potrebbe tornare a giocare presto in Serie A. Secondo il quotidiano infatti la Juventus avrebbe accelerato con il Paris Saint-Germain per scambiare Emre Can con l'argentino. Paredes in bianconero ritroverebbe Szczesny e Pjanic con cui aveva condiviso lo spogliatoio a Trigoria. Inoltre c'è un altro ex giallorosso che potrebbe accasarsi in bianconero: Paratici ha infatti individuato in Emerson Palmieri il prossimo colpo per rinforzare la squadra, anche se il Chelsea non vorrebbe lasciarlo partire prima di giugno.

