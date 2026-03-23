Calciomercato Roma, Massara guarda ancora in Olanda: occhi puntati su Nijstad

La Roma continua a guardare al futuro. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato nuovamente l'interesse per il giovane difensore centrale olandese Ruud Nijstad in vista della prossima campagna acquisti. Il direttore sportivo, Frederic Massara, da sempre molto attento ai giovani talenti emergenti dal campionato olandese sembra aver messo nel mirino il difensore classe 2008 di proprietà del Twente. Nella stagione in corso Nijstad ha fino ad ora collezionato 15 presenze con il club olandese, mettendo a referto anche un assist. Una pista che si sta riaccendendo in ottica Roma.

La concorrenza

Il difensore centrale di piede destro è stato attenzionato da diversi top club europei: Bayern Monaco, Barcellona, Borussia Dortmund e anche l'Inter sembrano essersi già mosse per accaparrarsi il giovane calciatore. Nelle ultime ore, però, anche la Roma sembra essere tornata forte su Nijstad.

Il valore di mercato

Il valore di mercato si aggira sugli otto milioni di euro e potrebbe crescere ancora fino al termine della stagione. Dall'Olanda, infatti, ne sono certi: "Ogni partita che gioca bene aumenta il suo valore di un milione di euro", ha detto il giornalista Tijmen van Wissing. L'ultima stima del suo valore di mercato si aggirava intorno ai 700.000 euro, e risaliva allo scorso dicembre. Tre mesi dopo, tale stima è quindi salita a otto milioni di euro.

(RTV Oost)