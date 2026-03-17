Calciomercato Roma, occhi su Ruud Nijstad: per l'osservatore Palma è considerato un "crack", valutazione di 12 milioni

La Roma guarda con interesse al mercato dei giovani talenti internazionali per rinforzare il proprio reparto arretrato in vista del futuro. Secondo quanto riferito dall'osservatore Marco Palma durante la trasmissione "Maracanà" su TMW Radio, il club giallorosso starebbe monitorando con attenzione il profilo di Ruud Nijstad, difensore centrale classe 2008 in forza al Twente. Nijstad, diciassettenne mancino, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio olandese per il prossimo decennio. Secondo l'analisi di Palma, il giovane difensore abbina una struttura fisica importante a un'eleganza nei movimenti fuori dal comune, caratteristiche che lo rendono un difensore moderno capace di agire anche come regista della retroguardia grazie a un piede sinistro di alto livello. Oltre alla fisicità, Nijstad si starebbe mettendo in luce per il tempismo negli anticipi e per la capacità di leggere l'azione in anticipo, doti che lo hanno reso un obiettivo concreto per diverse big europee, tra cui appunto la Roma. La valutazione di mercato del calciatore si aggira intorno ai 12 milioni di euro.

(tuttomercatoweb.com)