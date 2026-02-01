Calciomercato Roma, incontro a Milano per Zaragoza tra Ramadani e Massara

Bryan Zaragoza è il profilo scelto dalla Roma per rinforzare l'attacco giallorosso e accontentare le richieste di Gian Piero Gasperini. Una trattativa last minute, nata e portata avanti in poche ore e che già nella giornata di oggi potrebbe concludersi con esito positivo.

Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarà infatti in giornata un incontro a Milano tra Fali Ramadani, agente dello spagnolo, e il DS Massara per provare a chiudere la trattativa nel più breve tempo possibile.



