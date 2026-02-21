Calciomercato Roma, Celik non ha l'accordo con altri club: "Pensa solo alla Roma"

Uno dei casi più spinosi dei prossimi mesi in casa Roma sarà certamente quello legato al rinnovo di Zeki Celik. Il difensore turco è diventato un imprescindibile per Gian Piero Gasperini, che ha dimostrato fin dal primo momento di contare su di lui, apprezzando soprattutto la sua estrema duttilità.

Il suo contratto scade il 30 giugno e al momento non sembrano esserci margini per il rinnovo, con la Juventus che è in pressing per portarlo a Torino a parametro zero. A spegnere questi rumors è stato l'agente di Celik che, come riportato da Gianluca Di Marzio, con una nota ha chiarito la situazione.

"Le voci secondo cui Zeki avrebbe raggiunto un accordo con un club non sono accurate. Attualmente gioca per un club importante, ed è naturale che squadre importanti in Italia e Inghilterra mostrino interesse per un giocatore che compete a questo livello e che il suo nome sia associato a tali club.

Il suo contratto con la Roma scade a fine stagione; tuttavia, nutre grande rispetto per il club. In questa fase non si concentra su questioni contrattuali o di mercato. La sua piena attenzione e il suo impegno sono rivolti a supportare la Roma nel raggiungimento dei suoi obiettivi. Riteniamo che tutte le altre questioni saranno affrontate e risolte a tempo debito, in modo professionale e rispettoso".